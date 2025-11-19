Gözler son faiz kararında! Fed aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler yeniden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Yılın son toplantısında politika faizinde yeni bir adım atılıp atılmayacağı merak edilirken, indirimlerin ardından Fed'in nasıl bir yol izleyeceği piyasaların ana gündem maddesi oldu. Küresel yatırımcılar, "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte Aralık ayı Fed toplantı tarihi...
Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükseldi; Fed’in Aralık 2025 toplantısı için geri sayım başladı. Son iki toplantıda sürpriz sayılabilecek ölçüde faiz indirimine giden ABD Merkez Bankası’nın bu kez nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. Kasım ayının ilerlemesiyle birlikte yatırımcıların odağı “Fed faiz kararı ne zaman duyurulacak?” sorusuna çevrilirken, faiz patikasına ilişkin beklentiler daha da yoğunlaştı. Ayrıntılar haberimizde...
FED ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.
PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Analistler, kritik makroekonomik verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed’in politika yoluna dair soru işaretlerinin yavaş yavaş ortadan kalkacağını belirtiyor. Bu süreçte hem ekonomik göstergeler hem de Fed yetkililerinin yapacağı sözlü yönlendirmeler piyasaların odağında yer alıyor.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık ayında yarım puanlık faiz indiriminin “uygun bir adım” olacağını ifade etti. Daha güvercin bir yaklaşımın makul olduğunu söyleyen Miran, “Ben 50 baz puan indirimi tercih ederim ancak en az 25 baz puanlık bir düşüş gerekli” dedi.
Öte yandan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasında fazla gevşemeye gidilmesinin risk taşıdığına dikkat çekti. Musalem, enflasyonla mücadelede temkinli bir duruşun korunması gerektiğini vurgulayarak, politika adımlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.