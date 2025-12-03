Aralık ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'te! 2025 Aralık ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 Aralık ayı kira zammı için geri sayım devam ediyor. Bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek açıklamayı bekliyor. Bilindiği üzere kirada tavan zam oranı 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bu sebeple tüm gözler TÜİK'in açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, yüzde kaç? İşte kira zammı hesaplama formülü...
2025 ARALIK AYI KİRA ZAM ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Aralık ayı kira zammı henüz açıklanmadı.
Kasım ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
Kasım enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Aralık ayı kira zam oranı belli olacak.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Kasım ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklandı.
Buna göre, kira kontrat süresi Kasım ayında dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabildi.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ
Mevcut kira bedeli: 15.000 TL
Kira zam oranı: %37,15
Zamlı fiyat: 5.5725
Yeni kira bedeli: 20.572,5 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.