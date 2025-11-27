Habertürk
        Aralık kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?

        Aralık kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?

        Aralık ayı kira artış oranı 2025 TÜİK açıklaması ile belli olacak. Bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıları konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemlerine başladı. Kasım enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Aralık ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ''2025 Aralık kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2025 Aralık kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 27.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:00
        1

        Kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Bu sebeple Aralık ayında sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, TÜİK açıklamalarına odaklandı. Peki TÜİK TÜFE verileri ile 2025 Aralık ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama formülü...

        2

        2025 ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Buna göre; aralık ayı kira artış oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü netleşecek.

        KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASILDI?

        Kasım ayı içerisinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklandı. Bu ay içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek olan ev sahibi ve vatandaşlar tavan oran olan 37,15 oranında kiralarına zam yapabilecek.

        3

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ

        Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

        Kira zam oranı: % 37,15

        Zamlı fiyat: 5.5725

        Yeni kira bedeli: 20.572,5 TL

