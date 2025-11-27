Aralık kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Bu sebeple Aralık ayında sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, TÜİK açıklamalarına odaklandı. Peki TÜİK TÜFE verileri ile 2025 Aralık ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama formülü...