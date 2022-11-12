Arap Birliği'nden kritik 'İsrail-Filistin' açıklaması 0:00 / 0:00

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Arap Birliğinin Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ebu Ali, "kararın Filistin halkının çıkarıldıkları topraklarına dönüş, kendi kaderini tayin etme ve başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma konusundaki değişmez hakkına destek veren BM'den çıkan uluslararası kararlar ve tutumlarla tutarlı olduğunu" belirtti.

Filistin davasının içinde bulunduğu zorlukları vurgulayan Ebu Ali, uluslararası uzlaşmayı ifade eden iki devletli çözümü uygulayarak barışa ulaşma beklentilerine destek veren ülkelerin tutumundan memnuniyet duyduklarını aktardı.

- BM'nin İsrail işgaliyle ilgili ICJ'den acilen görüş açıklaması talebi

BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde, bugün 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in faaliyetleri sonucunda Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkının reddedilmesinin yasal sonuçlarına ilişkin ICJ'den ivedilikle görüş bildirmesi talep edilen karar tasarısı oylanmıştı.

Komitede yapılan oylamada, tasarı 17'ye karşı 98 oyla kabul edilirken 52 ülke çekimser oy kullanmıştı.

Tasarıda, "Kutsal Kudüs'ün demografik yapısını, niteliğini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan önlemler dahil olmak üzere 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarının uzun süreli işgali, yerleşimi ile ilhakı ve ayrım yapan yasa ile önlemleri kabul etmesi nedeniyle" İsrail'in Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği belirtilmişti.

Komite bu tasarıda, İsrail'in politikaları ve uygulamalarının işgalin yasal statüsünü nasıl etkilediği ve bu statünün tüm devletler ile BM için yasal sonuçlarının ne olabileceğine dair görüş bildirilmesini talep etmişti.

BM'nin en üst düzey yargı organı Uluslararası Adalet Divanı 2004'te, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği topraklarda inşa ettiği duvarın uluslararası hukuka uygun olmadığını kabul etmişti.