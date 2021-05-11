Arap Birliği Filistin gündemiyle toplandı 0:00 / 0:00

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Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Arap Birliği, İsrail polisinin saldırılarına karşı tepkisini göstermek ve Filistin halkını desteklemek için Dışişleri Bakanları düzeyinde video konferans yöntemiyle olağandışı toplantı yaptı.

Toplantıda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı atılabilecek adımlar ele alındı.

Arap Birliği, 9 Mayıs'ta, Filistin'in talebi üzerine Katar'ın başkanlığında 11 Mayıs'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde Kudüs'ü desteklemek için olağandışı toplantı düzenleneceğini duyurmuştu.

Söz konusu toplantı duyurulmadan önce Arap Birliği tarafından toplantının 10 Mayıs'ta daimi delegeler düzeyinde başkent Kahire'de gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, 9 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in izlediği tehlikeli politika nedeniyle düzenlenecek olan toplantının, daimi delegeler düzeyinden Dışişleri Bakanları düzeyine yükseltmesi kararı alındığını bildirmişti.

KUDÜS VE GAZZE'DE YAŞANANLAR

Kudüs, Ramazan ayının başlangıcından bu yana İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah Mahallesi ve Bab el-Amud bölgesinde saldırılara şahit oluyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistin şehit oldu, 152 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.