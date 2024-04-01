Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Arap Kadri' efsanesi yeniden doğuyor

        'Arap Kadri' efsanesi yeniden doğuyor

        Sinema izleyicisi için farklı bir mizah anlayışıyla 19 Nisan'da gösterimdeki yerini almaya hazırlanan 'Arap Kadri' filminin yeni fragmanı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        1970 ve 1980'li yıllarda Fırt Dergisi'nde yayınlanan 'Arap Kadri' karikatürlerinin sinemaya uyarlandığı film, hem yetişkinlere hem de çocuklara çok keyifli bir zaman vadediyor. Tekin Aral'ın yazdığı, Latif Demirci'nin çizgileriyle hayat verdiği 'Arap Kadri' filmi, yetişkinlerin çocuklarıyla birlikte izleyebilecekleri bir seyirlik olarak vizyondaki yerini alacak.

        3

        Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Cem Zeynel Kılıç, Hira Koyuncuoğlu, Eda Özel, Yaşar Karakulak, Neslihan Yeldan ve Sinan Bengier'in rol aldığı 'Arap Kadri'nin yapımcılığını PH7, DMC ve NetD üstlendi. Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen'in senaryosunu yazdığı, Emre Kavuk'un yönetmen koltuğunda oturduğu film için 1.5 yıl ön hazırlık yapıldı.

        4

        Farklı mizah anlayışı ile sinemaya yeni bir soluk getiren filmde, ormanda yaşayan halk, artık dayanılmaz bir hal alan susuzluk sorunuyla karşı karşıyadır. Bunun için çözüm arayan Tarzan ile çözüm aramayan Arap Kadri liderlik çatışması içindedir. Komik bir karikatür serisine dayanan 'Arap Kadri' filminde de Arap Kadri özgürlüğüne düşkün, kural tanımaz bir yapıdadır. Şehir yaşamından bıkmış ve ormanın derinliklerinde yaşamayı tercih eden bu renkli karakter, karşılaştığı bu düzenli yaşama da karşıdır. Arap Kadri'nin varlığından haberdar olmadığı kızının ormana gelmesi ve evlilik yolunda ilk adımı atarken babasının yanında olmasını istemesiyle birlikte artık kahramanlarımıza İstanbul yolu gözükür. 

        5

        Sinema izleyicisi, ormanın hakimi olarak kabul edilen Tarzan ve Arap Kadri'nin İstanbul'da yaşadıkları üzerinden, doğa ve şehir yaşamının çarpıcı bir karşılaştırmasını komik, bir o kadar da düşündürücü bir hikaye olarak izleme imkanına kavuşacaklar.

        #Arap Kadri
        #Ahmet Mümtaz Taylan
        #Necip Memili
        #Zeynep Çamcı
        #Melis İşiten
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler