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Aras Aydın ve Dolunay Soysert'ten şarkı sürprizi

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, Pazar günü yayınlanan ilk bölümüyle sosyal medyada konuşulurken, reytinglerde ise en çok izlenen diziler arasında yer aldı. Yeni bölüm fragmanı milyonlarca kez izlenen dizinin ilk bölümünde izleyenleri büyük bir sürpriz karşıladı.

Aras Aydın ve Dolunay Soysert'ten şarkı sürprizi

Dizide Aras Aydın (Alp) ve Dolunay Soysert'in (Seylan) özel olarak seslendirdiği şarkılar, dizi severleri şaşırttı. Aydın ve Soysert'in seslendirdiği şarkılar, sosyal medyada gündem oldu.

Aydın, ilk bölüme özel "Geceler Düşman" adlı şarkıyı seslendirirken, Soysert ise "Artık Sevmeyeceğim" isimli şarkıyı seslendirdi.

Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.

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