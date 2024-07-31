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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli: Hayırlı, uğurlu, huzurlu olsun - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli: Hayırlı, uğurlu, huzurlu olsun

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Deha' sete çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından "Hayırlı, uğurlu, huzurlu" olsun şeklinde paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:35
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        "Hayırlı, uğurlu, huzurlu olsun"
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        Yeni sezonda SHOW TV'de ekranlarında yayınlanacak olan 'Deha' dizisinin çekimlerine başlandı. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli setten ilk paylaşımında bulundu. İynemli, "Hayırlı, uğurlu, huzurlu olsun. Hayatıma hoş geldin Devran Karan…" ifadeleriyle heyecanını takipçileriyle paylaştı.

        Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği 'Deha', matematik dehası 'Devran'ın hikâyesini konu ediniyor. Senaryosunu, 'Çukur' dizisine imza atan Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Umut Aral oturuyor.

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        #aras bulut iynemli
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