"PEK YAN YANA GELEMİYORUZ"



Bige Önal, geçtiğimiz mart ayında ilişkisiyle ilgili, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz. Bildiğiniz gibi işlerimiz farklı. O yüzden pek yan yana gelemiyoruz. Biz de çok vakit geçiremiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.