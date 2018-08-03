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TEKNE KİRALADILAR

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Yamaç’ı Aras Bulut İynemli, 2015’te eski futbolcu Erhan Önal’ın Mine Baysan’dan olan oyuncu kızı Bige Önal ile flört etmeye başlamıştı.