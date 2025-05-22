Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, komşu oldu

Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, kapı komşusu oldu. Oynadıkları projelerde hatırı sayılır paralar kazanan iki oyuncu, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı olan Riva'dan tanesi 32 milyon TL olan yan yana iki villa satın aldı.

Aras Bulut İynemli 32 milyon TL'ye aldıkları evlerin dekorasyonu için 15 milyon TL'lik masraf yapacak olan Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, toplamda evleri için 50 milyon TL ödemiş olacak. REKLAM