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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, komşu oldu - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, komşu oldu

        İki meslektaş; Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, yeni satın aldıkları villalarla kapı komşusu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 13:12 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:29
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        Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, kapı komşusu oldu. Oynadıkları projelerde hatırı sayılır paralar kazanan iki oyuncu, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı olan Riva'dan tanesi 32 milyon TL olan yan yana iki villa satın aldı.

        Aras Bulut İynemli

        32 milyon TL'ye aldıkları evlerin dekorasyonu için 15 milyon TL'lik masraf yapacak olan Aras Bulut İynemli ile Engin Akyürek, toplamda evleri için 50 milyon TL ödemiş olacak.

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        Engin Akyürek

        Hande Soral, İsmail Demirci, Ceren Moray, Ezgi Eyüboğlu ve Semicenk gibi ünlü isimler de Riva'da oturuyor.

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        #Engin Akyürek
        #aras bulut iynemli
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