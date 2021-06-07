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Aras Bulut İynemli kimdir, kaç yaşında? Aras Bulut İynemli boyu kaç?

Çukur dizisinde tam 4 sezondur başarılı bir performans sergileyen Aras Bulut İynemli, final bölümündeki performansı ile göz doldurdu. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete karakteri ile seyircinin kalbinde taht kuran Aras Bulut İynemli'nin hayatı merak ediliyor. İşte Aras Bulut İynemli hakkında merak edilenler...

Aras Bulut İynemli kimdir, kaç yaşında? Aras Bulut İynemli boyu kaç?

Aras Bulut İynemli, birçok dizi ve filmde rol aldı. Çukur, İçerde, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizileri en başarılı projelerinden bazılarıdır.

ARAS BULUT İYNEMLİ BOYU KAÇ?

Aras Bulut İynemli 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve başak burcudur.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN BİYOGRAFİSİ

Aras Bulut İynemli (d. 25 Ağustos 1990, İstanbul),Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur.

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür.

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.

Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır.

2016-2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.

2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmaktır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde Memo karakterini canlandırmıştır.

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