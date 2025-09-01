Habertürk
        Aras Bulut İynemli'nin at sevgisi - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli'nin at sevgisi

        Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, at çiftliğinden fotoğraflarını paylaştı. Birden fazla atı olan oyuncu, atlara olan sevgisini gözler önüne serdi

        Giriş: 01.09.2025 - 12:54 Güncelleme: 01.09.2025 - 12:54
        Aras'ın at sevgisi
        Aras Bulut İynemli, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

        Zaman zaman sosyal medya hesabından fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Aras Bulut İynemli, at çiftliğinden çektirdiği yeni fotoğraflarını yayımladı.

        Birden fazla atı olduğu bilinen oyuncu, her fırsatta at sevgisini sosyal medya hesabından gözler önüne seriyor.

        Aras Bulut İynemli'nin pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

