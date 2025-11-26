Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Araştırma: Golden retriever cinsi köpekler, insanlarla benzer duyguları etkileyen bazı genleri paylaşıyor | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Golden retriever cinsi köpekler, insanlarla benzer duyguları etkileyen bazı genleri paylaşıyor

        İngiltere'den araştırmacılar, endişe ve depresyon gibi insan duygularını etkileyen çeşitli genlerin "golden retriever" cinsi köpeklerin de bazı kişilik özelliklerini şekillendirdiğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 11:49 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Golden retriever cinsi köpekler ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, golden retriever cinsi köpeklerin ve insanların davranış biçimlerini ve duygularını incelemek üzere araştırma yürüttü.

        1300 golden retriever cinsi köpeğin genetik kodlarını analiz eden araştırmacılar, her bir köpeğin davranış özelliklerini sahiplerine sordukları anket aracılığıyla karşılaştırdı.

        Analiz sonucu araştırmacılar, köpeklerin eğitilebilirlik seviyeleri, yabancılara karşı korku ve diğer köpeklere karşı saldırganlık gibi özelliklerinin altında yatan genleri ortaya çıkardı.

        Bu bulguları, insanlarda uyguladıkları benzer bir analiz yöntemiyle karşılaştıran araştırmacılar, golden retriever cinsi köpeklerde bulunan 12 genin insan duygularını ve davranış özelliklerinin temelini oluşturduğunu tespit etti.

        REKLAM

        Araştırmacılar, "PTPN1" adı verilen bir genin golden retriever cinsi köpeklerde diğer köpeklere karşı saldırganlıkla ilişkili olduğunu ortaya koyarken bu genin aynı zamanda insanlarda zeka ve depresyonla bağlantılı olduğunu belirledi.

        İnsanlarda bilişsel kapasite ile ilişkilendirilen "ROMO1" isimli başka bir geni analiz eden araştırmacılar, bu genin eğitim sürecinde hızlı öğrenen golden retriever cinsinde de bulunduğunu tespit etti.

        Diğer köpeklerden korkan golden retriever cinsi köpeklerde görülen başka bir gen varyasyonunu inceleyen araştırmacılar, bu gen varyasyonunun insanların utanç verici bir durumdan sonra uzun süre endişelenme eğiliminde olup olmadıklarını veya eğitimde üstün başarı gösterip gösteremediklerini etkilediğini belirledi.

        Araştırmayı yöneten Cambridge Üniversitesi Fizyoloji, Gelişim ve Sinirbilim Bölümünden araştırmacı Eleanor Raffan, bu bulguların son derece çarpıcı olduğunu vurgulayarak, insanların ve golden retriever türü köpeklerin davranış biçimleri açısından ortak genetik köklere sahip olduklarına dair güçlü kanıtlar sunduğunu belirtti.

        Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!