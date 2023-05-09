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Haberler Yaşam Araştırma ortaya koydu! Uzun evliliğin sırrı banka hesabında
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Banka hesapları ortak olan çiftlerin evlilikleri daha uzun sürüyor

Yeni bir araştırmaya göre, banka hesapları ortak olan ve mali durumlarını birlikte yöneten çiftlerin evlilikleri daha uzun ömürlü oluyor

Araştırma ortaya koydu! Uzun evliliğin sırrı banka hesabında
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AA

ABD’de yayın yapan Journal of Consumer Resource dergisindeki araştırma kapsamında 230 çift, iki yıl boyunca gözlemlendi.

Araştırmaya dahil edilen çiftlerin dörtte üçünün beyaz, yüzde 12’sinin siyahilerden oluştuğu, ortalama hane gelirlerinin 50 bin dolar ve çiftlerin yüzde 10'unun çocuk sahibi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Araştırmacılardan Indiana Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nden Jenny Olson, ilk kez evlenen 230 çiftin, sürece ilk olarak ayrı banka hesaplarıyla başladıklarını, ardından katılımcıları 3 gruba ayırdıklarını belirtti.

Olson, birinci gruba ayrı banka hesaplarıyla devam etmeleri, ikinci gruba ortak hesaba geçmeleri, üçüncü gruba da buna kendilerinin karar vermeleri konusunda direktif iletildiğini anlattı.

BAĞIN DAHA DA KUVVETLENDİĞİ GÖZLENDİ

Ortak banka hesabı açmaları söylenen çiftlerin, ayrı hesaplara sahip bulunanlara göre aralarındaki bağın önemli ölçüde daha çok kuvvetlendiğini gözlemlediklerini ifade eden Olson, bu çiftlerin birlikte olduklarını daha yoğun hissettiklerini söylediklerini aktardı.

Olson, ortak banka hesabı kullanan çiftlerin şeffaf ilişkiye sahip olduklarını ve "Sana yardım etmek istiyorum çünkü buna ihtiyacın var. Bana daha sonra yardım edip etmeyeceğini takip etmiyorum.” anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

İLİŞKİ BİTİRMEYİ DAHA KOLAY GÖRÜYORLAR

Ayrı hesapları bulunan çiftlerin ise finansal ilişkilerini "değiş tokuş" olarak gördüklerini belirten Olson, ayrı hesaplar kullanan eşlerin birbirlerine karşı "Sana yardım ediyorum çünkü sen de daha sonra bana yardım edeceksin" mantığıyla hareket ettiklerine dikkati çekti.

Olson, banka hesapları ayrı çiftlerin çoğunun potansiyel olarak ilişkilerinin bitmesinin daha kolay olduğu kanısına vardıklarını vurguladı.

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