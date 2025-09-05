Habertürk
        Araştırma: Tuvaletteyken akıllı telefonla vakit geçirmek hemoroid riskini artırıyor

        Araştırma: Tuvaletteyken akıllı telefonla vakit geçirmek hemoroid riskini artırıyor

        ABD'li bilim insanları, tuvalette akıllı telefon kullanımının uzun süre oturmaya yol açtığını ve bu durumun hemoroid riskini artırdığını ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 09:37 Güncelleme: 05.09.2025 - 09:37
        Tuvalette telefonla vakit geçirenlere kötü haber!
        Boston merkezli Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yürütülen araştırma kapsamında bilim insanları, 1 Ağustos-15 Aralık 2024 tarihlerinde rutin kolonoskopi testi yaptıran 125 yetişkin üzerinde, yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite düzeyi ve beslenme alışkanlıklarının yanı sıra tuvalette akıllı telefon kullanım sıklığı ve süresine ilişkin soruları içeren bir anket yaptı.

        Kolonoskopi sonuçları ile anket cevaplarını inceledikleri katılımcıların yüzde 66'sının tuvalette akıllı telefon kullandığını tespit eden araştırmacılar, bu kişilerde hemoroid görülme olasılığının diğerlerine kıyasla yüzde 46 daha fazla olduğunu saptadı.

        "TUVALETTE GEÇİRİLEN SÜRE 5 DAKİKAYI AŞMAMALI"

        Araştırmacılar, bu esnada telefonda en sık yapılan aktivitelerin başında "haber okumak ve sosyal medyada gezinmek" olduğu sonucuna varırken, tuvalette geçirilen sürenin 5 dakikayı aşmaması gerektiğini vurguladı.

        Hemoroidin yılda yaklaşık 4 milyon poliklinik ve acil servis başvurusuyla en sık görülen üçüncü gastrointestinal tanı olduğunu ve sağlık sistemine 800 milyon dolardan fazla maliyet yüklediğini belirten araştırmacılar, kabızlık, liften fakir beslenme, uzun süreli oturma, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve hamileliğin de hemoroid riskini artıran faktörler arasında yer aldığını aktardı.

        Yapılan araştırma sonucunda bilim insanları, günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen akıllı telefon kullanımının tuvalette geçirilen sürenin uzamasına neden olabileceği ve bu durumun hemoroid riskini artırdığı sonucuna vardı.

        Araştırma, "Plos One" dergisinde yayımlandı.

