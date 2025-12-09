Habertürk
Habertürk
        Araştırma: Yaşlılarda fazla kahve tüketimi kronik ağrıları artırıyor

        Araştırma: Yaşlılarda fazla kahve tüketimi kronik ağrıları artırıyor

        Polonya'da yapılan araştırma, yaşlılarda fazla kahve tüketiminin kronik ağrıların artmasına, daha fazla balık tüketiminin ise ağrı yoğunluğunun azalmasına yol açtığını ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 09.12.2025 - 15:33
        Yaşlılarda fazla kahve tüketimi ağrıyı artırıyor
        Polonya'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesinden akademisyenler, kahve ve balık tüketiminin ağrıya etkisine ilişkin araştırma yaptı.

        AA'nın Independent gazetesi kaynaklı haberine göre, araştırmada, iki yıl boyunca 60 ila 88 yaşlarındaki 205 sağlıklı yetişkine balık ve kahve tüketimleri ile 10 puanlık ölçek üzerinden ağrı yoğunlukları soruldu.

        Kahve tüketimini artıranlarda, azaltanlara kıyasla ağrı yoğunluğunda 6.56 puanlık artış görülürken, yağlı balık tüketimini artıranların kronik ağrı yoğunluğunda 4.45 puanlık azalma belirlendi.

        Öte yandan, araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasında "dikkatli" olunması ve varılan sonuçları doğrulamak için yeni araştırmalar gerektiği kaydedildi.

