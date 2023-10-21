Haberler Sağlık Araştırmacılar: İnme kaynaklı ölümler 2050 yılına kadar yüzde 50 artış gösterecek

Araştırmacılar: İnme kaynaklı ölümler 2050 yılına kadar yüzde 50 artış gösterecek Araştırmacılar, inme (felç) kaynaklı ölümlerin 2050 yılına kadar yüzde 50 artış göstererek yılda yaklaşık 10 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden olacağı öngörüsünde bulundu Anadolu Ajansı Giriş: 21.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:06 facebook

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Dünya İnme Organizasyonu (World Stroke Organization) çatısı altında bir araya gelen bir grup uluslararası araştırmacı, inme kaynaklı ölümlerdeki artış ve nedenlerini araştırdı.

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The Washington Post gazetesinin haberine göre, sonuçları Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada, inme kaynaklı ölümlerin 2050 yılına kadar yüzde 50 artacağı ve yılda ortalama 9,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olacağı tahmin edildi.