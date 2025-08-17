Habertürk
        Archie Brown: Böyle olunca kazanamıyorsunuz - Fenerbahçe Haberleri

        Archie Brown: Böyle olunca kazanamıyorsunuz

        Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Süper Lig'de Göztepe ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

        Giriş: 17.08.2025 - 00:20 Güncelleme: 17.08.2025 - 00:20
        "Böyle olunca kazanamıyorsunuz"
        Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki sağ beki Archie Brown, deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ŞANSLARI BİTİRMEMİZ GEREKİYORDU"

        Brown, galibiyet elde edememelerinin en büyük sebebinin gol atamamak olduğunu belirterek, "Gol atamadık. Galibiyet elde edemememizin sebebi bu. Elde ettiğimiz şansları iyi bir şekilde bitirmek gerekiyordu. Bir de penaltı kaçırdık maalesef. Böyle olunca kazanamıyorsunuz." dedi.

        Genç futbolcu, karşılaşmanın ardından pozitif noktaları önümüzdeki maçlara yansıtmak istediklerini vurguladı:

        "Bu maçın pozitif taraflarını bir sonraki maça yansıtmak istiyoruz."

