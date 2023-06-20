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Arda Güler'den müthiş gol: Genç yıldız hem siftah yaptı hem rekor kırdı!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Samsun'da Galler'i 2-0 mağlup etti. Türkiye'nin genç yıldızı Arda Güler ise 80. dakikada attığı harika golle milli takımdaki ilk golünü attı

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  • Arda Güler'den müthiş gol: Genç yıldız hem siftah yaptı hem rekor kırdı!

    Türkiye, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaştı. A Milli Takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. 
  • Arda Güler'den müthiş gol: Genç yıldız hem siftah yaptı hem rekor kırdı!

    Türkiye, Galler karşısında genç yıldız Arda Güler ile farkı 2'ye çıkardı.
  • Arda Güler'den müthiş gol: Genç yıldız hem siftah yaptı hem rekor kırdı!

    80. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Arda, sol ayak içi vuruşunu yaptı ve muazzam bir gol attı.
  • Arda Güler'den müthiş gol: Genç yıldız hem siftah yaptı hem rekor kırdı!

    Arda Güler, attığı bu golle birlikte milli takımdaki ilk gol sevincini yaşamış oldu.
  • Arda Güler'den müthiş gol: Genç yıldız hem siftah yaptı hem rekor kırdı!

    Galler filelerini havalandıran Arda Güler, 18 yaş 114 gün ile A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu oldu.
  • Arda Güler'den müthiş gol: Genç yıldız hem siftah yaptı hem rekor kırdı!

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