Arda Güler'in sakatlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzdü: "Eyvah"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması"nda gençlerle bir araya geldi. Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler, stadyumlarda sigara içmenin yasak olduğunu ve bu konuda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü stadyumlara bir sürü çocuk geliyor, onlar pasif içici oluyor ve bence bizim onlara kötü örnek olmamamız gerekiyor." diye konuştu.

Arda Güler'in bu sözleri üzerine ise Erdoğan, şunları söyledi:

"Stadyumlarla ilgili ne kararlar aldık. Bir; dedik ki stadyumlardaki olumsuz tezahüratların ortadan kalkması için hanımları da stadyumlara alalım, hanımları görünce belki erkekler olumsuz tezahüratta bulunmazlar ama nerede, yine aynen devam ettiler, hiç ara verilmedi. Sigaraya gelince, sigara konusunda ise stadyumlarda hiç mi hiç dinlemeden, kusura bakmasın benim vatandaşlarım, kadını da erkeği de sigaraya stadyumlarda da devam. Onunla kalmıyor, işte bu kurusu, sulusu da var. Oralarda yanında şişeleriyle gelip, bütün polislere rağmen içeriye girip orada uygun yerlerde ne yazık ki biraysa bira farklı farklı onları da içenler var. Yani hem kuru hem sulu, bunların hepsi kime zarar; o stadyumda geleyim ben sporcuları seyredeyim diye oraya gelen benim vatandaşlarımın hepsine zararlı oluyor. Bu tabii orada tezahüratlarda kötü tezahürata da neden oluyor ve zaman zaman stadyumlarda maalesef bakıyorsunuz kavgalar, dövüşler bunlara da neden oluyor."

"EYVAH, YAPMA YA"

Güler'e yaşını soran ve 17 olduğunu öğrenen Erdoğan, "17 yaşında Arda Türkiye'nin önemli şöhretlerinden bir tanesi. Şimdi öğrendiğim kadar milli takıma da çağrıldın galiba." dedi.

Güler'in, kalçasından sakatlığının bulunduğunu söylemesi üzerine ise Erdoğan, "Eyvah! Yapma ya... İnşallah, en yakın zamanda temennim bu sakatlığı atlatıp tekrar sahalara dönmen." ifadesini kullandı.