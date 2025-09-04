Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler: Türk halkına armağan olsun - Futbol Haberleri

        Arda Güler: Türk halkına armağan olsun

        A Milli Takımımızın oyuncularından Arda Güler, 3-2'lik Gürcistan galibiyetinin ardından, "Türk halkına armağan olsun" dedi.

        Giriş: 04.09.2025 - 22:08 Güncelleme: 04.09.2025 - 22:14
        "Türk halkına armağan olsun"
        2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenen milli takımımızın oyuncularından Arda Güler, galibiyeti değerlendirdi.

        "TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

        "Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz.

        Kağıt üzerinde zor görünen bir maç ama İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah."

