Arda'nın ilk antrenörü anlattı: Arda için top vücudunun bir parçası

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Erol Tokgözler, Arda'yı ilk gördüklerinde bu kadar yetenekli olacağına inanamadıklarına dikkati çekerek, "Arda için top vücudunun bir parçası, kolu ya da bacağı gibi. Kendisi topa çok hakim. Futbolda yaratıcılık dediğimiz bir faktör var. Normalde yetenek herkeste olabilir, sınırlıdır ya da başka alandadır. Yeteneğini zamanla ve oyun bilgisiyle süslediği zaman onu pozisyona çeviriyor. Her zaman ikinci ve üçüncü pozisyonu araması çok değerli. Bu yeteneğini de zaten tüm antrenörler görüyordu. Büyük takımlar bir yıl Ankara'da oynamasına müsaade etti. Bir yıl sonra herkesin kadrajına girdi. Her şey çok hızlı gelişiyor. Ama bakalım nereye kadar bu hızla gidecek. Arda, şimdiye kadar bir başarısızlık yaşamadı. Beni en çok mutlu eden Türkiye'de 5 dakika da oyuna girse hep iyi şeyler yaptı." değerlendirmesinde bulundu.