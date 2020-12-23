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Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı Balamir Emrem ile eski nişanlısı Vildan Örnek evlendi

Oyuncu Arda Öziri 2018 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Arda Öziri'nin nişanlısı Vildan Örnek, Öziri'nin en yakın arkadaşı Balamir Emrem ile evlendi

Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı Balamir Emrem ile eski nişanlısı Vildan Örnek evlendi

Oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede yer almıştı.

Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Vildan Örnek, Öziri’yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

Balamir Emrem ve Vildan Örnek (Solda) Arda Öziri ve Balamir Emrem (Sağda)

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