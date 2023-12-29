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        Haberler Gündem Hava Durumu Ardahan'da şiddetli fırtına: 8 binanın çatısı uçtu

        Ardahan'da şiddetli fırtına: 8 binanın çatısı uçtu

        Ardahan'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınada 8 binanın ve 1 ahırın çatısı uçtu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 01:17 Güncelleme: 29.12.2023 - 01:23
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        Ardahan'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu
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        Ardahan'da fırtına nedeniyle 8 binanın ve 1 ahırın çatısı uçtu.

        Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde yerini şiddetli fırtınaya bıraktı.

        AA'nın haberine göre, fırtınanın etkisiyle merkez Atatürk ve Gürçayır mahalleleri, Sulakyurt, Kocaköy, Tepesu köyleri ile Göle ilçesine bağlı Kalecik köyünde 8 binanın ve 1 ahırın çatısı yerinden söküldü.

        Çatı malzemelerinin çevreye savrulduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, fırtına sonrası hasar tespit çalışmasına başladı.

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