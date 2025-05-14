Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
ARDAHAN’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü. Yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali, güzel manzara oluşturdu.
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