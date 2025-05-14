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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

        ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:45
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        Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
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        ARDAHAN’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışına dönüştü. Yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağların beyaza bürünmüş karlı hali, güzel manzara oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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