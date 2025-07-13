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        Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti görüldü

        ARDAHAN'ın Damal ilçesinde 'doğal mucize' olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, yağmurun ardından havanın açmasıyla Karadağ sırtlarında belirdi ve sevinçle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 19:51 Güncelleme: 13.07.2025 - 19:51
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        Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti görüldü
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        ARDAHAN’ın Damal ilçesinde ‘doğal mucize’ olarak nitelendirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün silüeti, yağmurun ardından havanın açmasıyla Karadağ sırtlarında belirdi ve sevinçle karşılandı.

        Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında, özellikle saat 17.55-18.10 arasında görülebilen Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor. Uzun süredir gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle nadiren görünen silüet, bugün 17’incisi düzenlenen ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ kapsamında, yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla tekrar belirdi. Bunu fırsat bilenler, Atatürk’ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi, hatıra fotoğrafı ve selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

        Atatürk’ün dağa yansıyan silüetini görmek için Türkiye’nin dört bir yanından Ardahan’a gelen ziyaretçiler, yaşadıkları sevinci fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Vatandaşlar, Atatürk silüetinin Karadağ sırtlarında belirmesinin gerçek bir mucize olduğunu belirterek, bu özel anı herkesin görmesini istediklerini ifade etti.

        SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Atatürk silüeti, ilk kez 1954’te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin fotoğrafları, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilerek Genelkurmay Başkanlığı’na gönderildi. Damal ilçesinde ise 1995 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında ‘Atatürk’ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ düzenleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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