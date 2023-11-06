Ardahan'da "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" hazırlandı

Ardahan'da eğitim seviyesini yükseltmek için "Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı" hayata geçirildi.

Vali Hayrettin Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, eğitimde başarıyı artırmanın çabası içinde olduklarını söyledi.

"Eğitim Niteliğinin Artırılması Eylem Planı"nın uzun yıllar sürecek ve uygulanabilir bir plan olmasının önemli olduğunu bildiren Çiçek, "Eylem planı ilimizin geleceği için çok önemli. Bundan sonraki süreçte Ardahan'ı eğitimde nasıl iyi noktaya ulaştırabiliriz, ona bakacağız. Öyle bir çalışma yapmalıyız ki yöneticiler, ekip değişse bile sürdürülebilir olsun." diye konuştu.

Çiçek, çalışmanın tek bir kurum üstünde olmaması gerektiğini, herkesin çalışmaya inanması ve katkı sunması gerektiğini isteyerek, şunları kaydetti:

"Öğretmen, veli, öğrenci, okul yönetimi buna inanmalıdır. Burada her yıl tekrarlanan yöntemlerden farklı uygulamalar yapmamız lazım. Velilerin bu işe dahil edilmesi de büyük önem taşımaktadır. İlimizde genç bir öğretmen kadrosu var. Ayrıca bu bölgenin çocukları da zeki ve çalışkan. İşte biz bu avantajlarımızı önümüze koyarak, akademik başarıyı artırmanın gayretinde olacağız. İlimizin de bu eylem planını sahiplenmesi lazım."

Vali Çiçek'in katılımcıların görüş ve önerilerini dinlediği programda, uzmanlarca "milli eğitim" konulu sunum yapıldı.