Ardahan'da suça sürüklenmiş bir grup çocuk, Kura Nehri'ni tekneyle gezdi Ardahan'da suça sürüklenmiş bir grup çocuk için "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Kura Nehri'nde tekne gezintisi düzenlendi.

Ardahan'da suça sürüklenmiş bir grup çocuk için "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Kura Nehri'nde tekne gezintisi düzenlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, önce Belediye'ye ait Salih Aktürk Sosyal Tesisleri'nde yemekte buluştu.

Nehir kıyısında bisikletle tur atan çocuklar, Ardahan Kalesi'ni ilgililer eşliğinde gezme şansı buldu.

Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Okur, AA muhabirine, çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için böyle bir günün ilan edildiğini anımsatarak "Biz bugün Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle suça sürüklenen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapmak üzere Salih Aktürk Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldik. Burada çocuklarla ikramda buluştuk, ardından Kura Nehri'nde tekne gezisi gerçekleştirdik. Daha sonra bisiklet turu yapıldı. Son olarak Ardahan Kalesi'ni gezdirdik." dedi.

Okur, etkinliğe katılan çocuklara kitap hediye etti.