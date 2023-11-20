Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da suça sürüklenmiş bir grup çocuk, Kura Nehri'ni tekneyle gezdi

        Ardahan'da suça sürüklenmiş bir grup çocuk için "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Kura Nehri'nde tekne gezintisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:55 Güncelleme: 20.11.2023 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da suça sürüklenmiş bir grup çocuk, Kura Nehri'ni tekneyle gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'da suça sürüklenmiş bir grup çocuk için "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Kura Nehri'nde tekne gezintisi düzenlendi.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, önce Belediye'ye ait Salih Aktürk Sosyal Tesisleri'nde yemekte buluştu.

        Nehir kıyısında bisikletle tur atan çocuklar, Ardahan Kalesi'ni ilgililer eşliğinde gezme şansı buldu.

        Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Okur, AA muhabirine, çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için böyle bir günün ilan edildiğini anımsatarak "Biz bugün Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle suça sürüklenen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapmak üzere Salih Aktürk Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldik. Burada çocuklarla ikramda buluştuk, ardından Kura Nehri'nde tekne gezisi gerçekleştirdik. Daha sonra bisiklet turu yapıldı. Son olarak Ardahan Kalesi'ni gezdirdik." dedi.

        Okur, etkinliğe katılan çocuklara kitap hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        15 metrede facia! Kapağı açıldı...
        15 metrede facia! Kapağı açıldı...
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        Çıldır Gölü'nün çevresi karla kaplandı
        Çıldır Gölü'nün çevresi karla kaplandı
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan'daki bazı yollarda zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin v...
        Ardahan'daki bazı yollarda zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin v...
        Ardahan'da gönüllü öğretmen ve idareciler okul binalarını boyadı
        Ardahan'da gönüllü öğretmen ve idareciler okul binalarını boyadı
        Ardahan'da sahaya köpekler girince hakem maçı durdurdu
        Ardahan'da sahaya köpekler girince hakem maçı durdurdu
        Ardahan'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu
        Ardahan'da kar yağışı ve fırtına etkili oldu