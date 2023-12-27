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        Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

        Ardahan'da kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan kurt sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:08
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        Ardahan'da yiyecek arayan kurt sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
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        Ardahan'da kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan kurt sürüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kentte etkisini sürdüren kar ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiledi.

        Yiyecek ararken Ardahan ve Yaylacık köyü arasına kadar inen kurt sürüsü, vatandaşlarca cep telefonu ile kayıt altına alındı.

        Görüntülenen 9 kurt, köpeklerin havlamasıyla Kocaköy yoluna doğru gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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