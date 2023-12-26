Türkgözü Gümrük Kapısı'nda haklarında arama kararı bulunan 11 zanlı yakalandı

Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'nda, haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Gümrük kapılarında asayişi sağlamaya yönelik çalışma yürütüldü.

Türkgözü'nden Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 11 şüphelinin, devam eden hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasaklarının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin Türkgözü Gümrük Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.