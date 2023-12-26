Ardahan'da etkili olan fırtına ev ve ahırın çatısını uçurdu Ardahan'da etkilin olan kuvvetli fırtına nedeniyle bir ev ve ahırın çatısı uçtu.

Ardahan'da etkilin olan kuvvetli fırtına nedeniyle bir ev ve ahırın çatısı uçtu.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, akşam saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı.

Fırtınanın etkisiyle Çıldır ilçesine bağlı Gölebakan köyünde 2 katlı binanı çatısı ile merkeze bağlı Alagöz köyünde bir ahırın çatısı yerinden söküldü.

Çatı parçalarının çevreye savrulduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

AFAD ekipleri, fırtına sonrası hasar tespitine başladı.