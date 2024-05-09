Ardahan'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri yapıldı.

Bu arada, il genelindeki ortaokul öğrencilerinden 25'ine "okul geçit görevlisi" kimlik kartı verildi.

Trafik polisleri de sürücü ve yayalara trafik kurallarını anlatan çeşitli broşürler dağıttı.

Öğrenciler, burada başta emniyet kemeri olmak üzere sürücü ve yayaların trafikte uyması gereken kuralların yazılı olduğu dövizlerle trafik güvenliğinin önemini anlattı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ve il protokolü, Atatürk Caddesi üzerinde öğrencilerle yol kontrolü yaparak vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı, hediyeler dağıttı.

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