Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Ardahan'ın Posof ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 20:18 Güncelleme: 04.10.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ardahan'ın Posof ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Posof'un Süngülü köyündeki evinde çalışma yapan Yavuz Öter (62), elektrik hattına temas edince akıma kapıldı.

        Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemde, Öter'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ardahan'da "kasten yaralama" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Ardahan'da "kasten yaralama" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Ardahan'da aranan 29 şüpheli operasyonla yakalandı
        Ardahan'da aranan 29 şüpheli operasyonla yakalandı
        Ardahan'da "dur" ihtarına uymayan ve polisi yaralayan zanlı tutuklandı
        Ardahan'da "dur" ihtarına uymayan ve polisi yaralayan zanlı tutuklandı
        Ardahan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi tedavi altına alındı
        Ardahan'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi tedavi altına alındı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Çiçe...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Ardahan Valisi Çiçe...