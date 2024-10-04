Ardahan'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Ardahan'ın Posof ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Ardahan'ın Posof ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Posof'un Süngülü köyündeki evinde çalışma yapan Yavuz Öter (62), elektrik hattına temas edince akıma kapıldı.
Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemde, Öter'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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