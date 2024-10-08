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        Ardahan'da vatandaşların yaralı bulduğu 2 şahin tedavi altına alındı

        Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan 2 şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:30 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:30
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        Ardahan'da vatandaşların yaralı bulduğu 2 şahin tedavi altına alındı
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        Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan 2 şahin, tedavi altına alındı.

        Ardahan Ovası'nın 2 noktasında yaralı şahin ve kızıl şahini görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, tedavilerini yapmak üzere şahinleri, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

        Yırtıcı kuşlar, tedavilerinin ardından bulundukları bölgelerde doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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