Ardahan'da vatandaşların yaralı bulduğu 2 şahin tedavi altına alındı

Bölgeye gelen ekipler, tedavilerini yapmak üzere şahinleri, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Ardahan Ovası'nın 2 noktasında yaralı şahin ve kızıl şahini görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

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