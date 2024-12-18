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        Ardahan Üniversitesinde eğitime kar engeli

        Ardahan Üniversitesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:41 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:41
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        Ardahan Üniversitesinde eğitime kar engeli
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        Ardahan Üniversitesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Ayrıca tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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