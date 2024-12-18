Ardahan Üniversitesinde eğitime kar engeli
Ardahan Üniversitesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Ardahan Üniversitesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Ayrıca tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı.
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