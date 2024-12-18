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        Göç etmeyen kuşlar Çıldır Gölü'nde buz üstünde bir arada görüntülendi

        Ardahan'da Çıldır Gölü'nün göç etmeyen kuşları buz üstünde bir arada görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:45
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        Göç etmeyen kuşlar Çıldır Gölü'nde buz üstünde bir arada görüntülendi
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        Ardahan'da Çıldır Gölü'nün göç etmeyen kuşları buz üstünde bir arada görüntülendi.

        Ardahan ve Kars arasında yer alan Çıldır Gölü, soğuk havaların etkisiyle yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

        Yazın birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, havaların soğumasıyla kuşlar bölgeyi terk ediyor.

        Ancak gölün Ardahan tarafındaki Adalar mevkisinde, yerel türden bir grup, sakarmeke ve küçük karabataklar, buz üstünde bir arada görüntülendi.

        Vatandaşlardan Turhan Kılıç, AA muhabirine, gölün, soğuk havaların etkisiyle aniden donmaya başladığını belirtti.

        Hava muhalefeti nedeniyle bazı kuşların göç edemediğini dile getiren Kılıç, "Göl, ansızın donunca kuşlar buz üstünde kaldılar, uçamadılar. Soğuktan korunmak için de bir araya toplandılar. Hazırlıksız yakalandı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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