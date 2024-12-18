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        Ardahan'da eğitime kar engeli

        ARDAHAN'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:08
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        Ardahan'da eğitime kar engeli
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        ARDAHAN’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini bildirdi. Vali Çiçek, “Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, 19 Aralık Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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