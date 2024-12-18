Ardahan'da eğitime kar engeli

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okulların tatil edildiğini bildirdi. Vali Çiçek, “Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, 19 Aralık Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir” dedi.

ARDAHAN’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

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