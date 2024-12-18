Ardahan'da kapalı yolun açılmasını bekleyen sürücülere çorba ikram edildi

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun açılmasını bekleyen sürücülere, çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof ilçesi girişinde, başta tırlar olmak üzere çok sayıda araç yolda kaldı.

Posof Kaymakamı Mehmet Fatih Kestioğlu, ulaşımın aksadığı yolda bekleyen araçların sürücülerini ziyaret etti.