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        Ardahan'da karda mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarıldı

        Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 18:37 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:37
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        Ardahan'da karda mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarıldı
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        Ardahan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan servisteki öğrenciler kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

        Kent merkezinde, Sulakyurt köyünde taşımalı eğitim ile Sarıyamaç köyüne 3 öğrenci taşıyan servis, Yokuşdibi köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        Aracın kara saplanmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi.

        Bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışması sonucu öğrenciler, iş makinesine alınarak Sarıyamaç köyüne ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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