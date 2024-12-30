Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Ardahan'da, gümrük kaçağı sigara ile alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan'da, gümrük kaçağı sigara ile alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sürülmek istenen gümrük kaçağı sigara ve alkol ürünlerine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 307 paket sigara ile 63 şişe alkol ele geçirildi.
Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
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