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        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Ardahan'da, gümrük kaçağı sigara ile alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 22:31 Güncelleme: 30.12.2024 - 23:07
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        Ardahan'da gümrük kaçağı sigara ve alkol operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Ardahan'da, gümrük kaçağı sigara ile alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sürülmek istenen gümrük kaçağı sigara ve alkol ürünlerine yönelik çalışma başlattı.

        Kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 307 paket sigara ile 63 şişe alkol ele geçirildi.

        Polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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