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        Ardahan Valisi Çiçek, güvenlik güçlerinin ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, görev yerlerinde ziyaret ettiği güvenlik güçlerinin ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:11
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        Ardahan Valisi Çiçek, güvenlik güçlerinin ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, görev yerlerinde ziyaret ettiği güvenlik güçlerinin ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

        Vali Çiçek, beraberinde İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ile kente görevli kamu personelini ziyaret etti.

        İlk olarak Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak uygulama noktasında görevli jandarmanın yeni yılını kutlayan Çiçek, daha sonra 112 Çağrı Merkezi ile Ardahan-Göle kara yolundaki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

        Burada görevdeki personelin yeni yılını tebrik eden Çiçek, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleriyle bir süre sohbet etti.

        Vali Çiçek, "7/24 hassasiyeti ve titizliğiyle görev yapıyorsunuz. Sizleri kutluyorum. Ailenizin de yeni yılını tebrik ediyorum." dedi.

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