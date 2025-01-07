Ardahan'da 25 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Ardahan'da 3 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Ardahan'da 3 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü G.D'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde yakalanan ve hakkında 3 ayrı suçtan 25 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün adresinde yapılan aramada, 83 bin lira, 18 fişek, başkası adına düzenlenmiş kimlik kartı ile kredi kartı bulundu.
G.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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