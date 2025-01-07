Ardahan'da 25 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kent merkezinde yakalanan ve hakkında 3 ayrı suçtan 25 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün adresinde yapılan aramada, 83 bin lira, 18 fişek, başkası adına düzenlenmiş kimlik kartı ile kredi kartı bulundu.

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