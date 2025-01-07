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        Ardahan'da 25 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Ardahan'da 3 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:17
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        Ardahan'da 25 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Ardahan'da 3 ayrı suçtan hakkında 25 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü G.D'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        Kent merkezinde yakalanan ve hakkında 3 ayrı suçtan 25 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün adresinde yapılan aramada, 83 bin lira, 18 fişek, başkası adına düzenlenmiş kimlik kartı ile kredi kartı bulundu.

        G.D, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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