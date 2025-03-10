Termometreler Ardahan Göle'de gece sıfırın altında 18,5 dereceyi gösterdi
Ardahan'ın Göle ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Ardahan'ın Göle ilçesinde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 derece ile il merkezinde ve 18,5 derece ile Göle ilçesinde ölçüldü.
Dondurucu soğukların mart ayında da devam ettiği bölgede, sis ve buzlanma meydana geldi.
Ağaçların kırağıyla kaplandığı il merkezi ve ilçede, çatılarda ise uzun buz sarkıtları oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.