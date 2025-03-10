Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da "Ben Her Yerde Varım" projesiyle öğrencilerde kan grubu bilinci oluşturuldu

        Ardahan Merkez Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan "Ben Her Yerde Varım" projesiyle öğrencilerde kan grubu bilinci oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da "Ben Her Yerde Varım" projesiyle öğrencilerde kan grubu bilinci oluşturuldu
        ABONE OL

        Ardahan Merkez Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan "Ben Her Yerde Varım" projesiyle öğrencilerde kan grubu bilinci oluşturuldu.

        Proje kapsamında Çıldır, Damal ve Hanak ilçeleri ile bazı köylerdeki 13 okul ziyaret edildi.

        Mesleki öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişilik ekip, ziyaret ettikleri okullarda, liselerini tanıtıyor, ardından isteyen öğrencilerin kan grubunu belirliyor.

        Okul Müdürü Ebru Mermer, AA muhabirine, çalışmalarının bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

        Projeyle öğrencilerde kan grubu bilincinin oluşmasını amaçladıklarını ifade eden Mermer, şöyle konuştu:

        "Çocuklara sağlık anlamında tarama yapmak ve bu alanda bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Kan grubu aslında çok önemli. Unutulan bir detay ama oldukça hayati önem taşıyor. Özellikle ilk yardım ve acil durumlarda, panik anında insanların kan bulmaları gerektiği zamanlarda biz bu kan grubunu bulmakla, temin etmekle uğraşıyoruz. Kan grubunu bilenler o kan grubuyla ilgili hemen kaynak sağlanabiliyor. Bu anlamda zamandan tasarruf etmek amacıyla her insanın bunu bilmesi gerek. Biz de bunu çocuklara ulaştırmaya çalıştık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        Adana'da yaya geçidinde genç ölüm!
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Gözler Grönland seçimlerinde
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Rekabet Kurumu'ndan perakende şirketleri ve tedarikçilerine soruşturma
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!

        Benzer Haberler

        Termometreler Ardahan Göle'de gece sıfırın altında 18,5 dereceyi gösterdi
        Termometreler Ardahan Göle'de gece sıfırın altında 18,5 dereceyi gösterdi
        Ardahan'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Ardahan'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Çıldır Gölü'nde 'Kadınlar Günü'ne özel buz pateni gösterisi
        Çıldır Gölü'nde 'Kadınlar Günü'ne özel buz pateni gösterisi
        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde "Senkronize buz pateni gösterimi" yapıldı
        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde "Senkronize buz pateni gösterimi" yapıldı
        Ardahan'da kar ve buzla mücadele çalışmaları
        Ardahan'da kar ve buzla mücadele çalışmaları
        Ardahan'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da 6 düzensiz göçmen yakalandı