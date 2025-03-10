Ardahan'da "Ben Her Yerde Varım" projesiyle öğrencilerde kan grubu bilinci oluşturuldu

Ardahan Merkez Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan "Ben Her Yerde Varım" projesiyle öğrencilerde kan grubu bilinci oluşturuldu.

Proje kapsamında Çıldır, Damal ve Hanak ilçeleri ile bazı köylerdeki 13 okul ziyaret edildi.

Mesleki öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişilik ekip, ziyaret ettikleri okullarda, liselerini tanıtıyor, ardından isteyen öğrencilerin kan grubunu belirliyor.

Okul Müdürü Ebru Mermer, AA muhabirine, çalışmalarının bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Projeyle öğrencilerde kan grubu bilincinin oluşmasını amaçladıklarını ifade eden Mermer, şöyle konuştu:

"Çocuklara sağlık anlamında tarama yapmak ve bu alanda bilinçlendirmek için çalışıyoruz. Kan grubu aslında çok önemli. Unutulan bir detay ama oldukça hayati önem taşıyor. Özellikle ilk yardım ve acil durumlarda, panik anında insanların kan bulmaları gerektiği zamanlarda biz bu kan grubunu bulmakla, temin etmekle uğraşıyoruz. Kan grubunu bilenler o kan grubuyla ilgili hemen kaynak sağlanabiliyor. Bu anlamda zamandan tasarruf etmek amacıyla her insanın bunu bilmesi gerek. Biz de bunu çocuklara ulaştırmaya çalıştık."