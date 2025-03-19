Ardahan'da kar etkili oluyor
Ardahan'da yeniden etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Ardahan'da yeniden etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü.
Yağışın ardından kent genelinde yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı Güney Çevre Yolu'nda da etkisini artırdı.
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