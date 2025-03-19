Ardahan-Şavşat kara yolu, kar nedeniyle tır geçişine kapatıldı
Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda buzlanma oluştu.
Yolun Sahara mevkisi tır geçişine kapatıldı.
Ekipler, güzergahı kullanacak sürücülerin tedbir amaçlı takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.
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