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        Karla kaplanan Ardahan Göle dronla görüntülendi

        Ardahan'da gün boyu devam eden kar nedeniyle il ve ilçeler karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:42
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        Karla kaplanan Ardahan Göle dronla görüntülendi
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        Ardahan'da gün boyu devam eden kar nedeniyle il ve ilçeler karla kaplandı.

        Kar yağışının etkisini gösterdiği Göle ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5,4 derece ölçüldü.

        Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Göle, kar yağışıyla tekrar beyaza büründü.

        Soğuk ve kar yağışının etkili olduğu ilçe, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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