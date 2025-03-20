Karla kaplanan Ardahan Göle dronla görüntülendi

Soğuk ve kar yağışının etkili olduğu ilçe, dronla görüntülendi.

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Göle, kar yağışıyla tekrar beyaza büründü.

Ardahan'da gün boyu devam eden kar nedeniyle il ve ilçeler karla kaplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.