Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu

Vatandaşlardan Furkan Turut, kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Bir haftadır kar yağıyor, kışın yağan kardan çok yağdı. Kış geri geldi, bakalım ne olacak." dedi.

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Sarıkamış'ta da gece başlayıp aralıklarla etkili olan yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı büyük tonajlı araçlar yolda kaldı.

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