Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu

        Ardahan ve Kars'ta etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan ve Kars'ta kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan ve Kars'ta etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Ardahan'da etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı.

        Araçların üzeri ve arazilerin karla kaplandığı kentte, soğuk hava etkisini gösteriyor.

        Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı büyük tonajlı araçlar yolda kaldı.

        - Kars

        Kars'ta gece etkisini artıran kar nedeniyle şehir merkezi beyaza büründü.

        Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

        Karla kaplanan Kars Kalesi ve tarihi yapılar dronla görüntülendi.

        Sarıkamış'ta da gece başlayıp aralıklarla etkili olan yağış sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Sarıçam ağaçları, bitkiler beyaza büründü. Vatandaşlar, ev, iş yerlerinin önü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Öte yandan, ilçede yaban ördekleri ve kızıl tilkinin arazide yiyecek araması görüntülendi.

        Vatandaşlardan Furkan Turut, kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Bir haftadır kar yağıyor, kışın yağan kardan çok yağdı. Kış geri geldi, bakalım ne olacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Yedi yıl boyunca midede mi kalıyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        Sık sık kesilen saç hızlı mı uzuyor?
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"
        "Çin'e uygulanan tarifeler sürdürülebilir değil"

        Benzer Haberler

        Kamyonet, kar küreme aracına çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
        Kamyonet, kar küreme aracına çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
        Ardahan Valisi Çiçek, Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyl...
        Ardahan Valisi Çiçek, Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyl...
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Ardahan'da konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Ardahan'da konuştu:
        Ardahan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle bazı öğrenciler hastaneye kaldırıld...
        Ardahan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle bazı öğrenciler hastaneye kaldırıld...
        Ardahan'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Ardahan'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi