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        Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarlarına kaya parçaları düştü

        Kar örtüsünün bulunduğu Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:47
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        Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarlarına kaya parçaları düştü
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        Kar örtüsünün bulunduğu Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü.

        Ardahan'ı, Karadeniz'e bağlayan kara yolunun Bülbülan Yaylası ile Bağdeşen köyü mevkisinde halen kar örtüsü bulunuyor.

        Havaların ısınması ve toprağın yumuşamasıyla yol kenarına kaya parçaları yuvarlandı.

        Yolun bazı noktalarına da kar düştüğü gözlendi.

        Şimdilik ulaşımda sorun yaşanmayan bölgede ekiplerin çalışma yürüteceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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