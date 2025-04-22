Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarlarına kaya parçaları düştü
Kar örtüsünün bulunduğu Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü.
Kar örtüsünün bulunduğu Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü.
Ardahan'ı, Karadeniz'e bağlayan kara yolunun Bülbülan Yaylası ile Bağdeşen köyü mevkisinde halen kar örtüsü bulunuyor.
Havaların ısınması ve toprağın yumuşamasıyla yol kenarına kaya parçaları yuvarlandı.
Yolun bazı noktalarına da kar düştüğü gözlendi.
Şimdilik ulaşımda sorun yaşanmayan bölgede ekiplerin çalışma yürüteceği öğrenildi.
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